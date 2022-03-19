كوريا الجنوبية تسجل أقل من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 400 ألف إصابة، اليوم السبت، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن المتحور أوميكرون سريع الانتشار، وسط تحرك الحكومة لإلغاء قيود التباعد الاجتماعي الصارمة.

وسجلت كوريا الجنوبية 381454 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، من بينها 63 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9 ملايين و 38 ألفًا و928 حالة، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 319 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 12101 حالة منذ بدء الجائحة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي