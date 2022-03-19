السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تعتزم فرض ضرائب على شركات الطاقة لمواجهة التكاليف المرتفعة

جريدة الدستور

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن شركات الطاقة في إيطاليا المستفيدة من زيادة أسعار الوقود ستخضع لضرائب بمعدل أكبر للتأكد من عدم إرهاق العائلات والشركات الأخرى بالتكلفة المرتفعة.


وقال دراجي: "على عكس التدابير السابقة، لن يتم تمويل هذه التدابير من الخزانة العامة، ولكن من شركات في قطاع الطاقة".


وقال وزير المالية دانيلو فرانكو إن الخطة تشمل فرض ضرائب على الأرباح الزائدة التي ستحققها الشركات بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن معدل الضرائب سيكون 10%.
 

وأضاف دراجي أن الأموال التي سيتم جمعها ستوزع على العائلات والشركات التي تواجه مصاعب اقتصادية.

 

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، أن الحالة الإنسانية لا يمكن أن تتجزأ، ويجب أن تكون الدافع الذي يدفع إيطاليا بقوة إلى جانب البلدان الأخرى التي تشاطرها القيم الديمقراطية، إلى القضاء على أسباب الحرب التي شنها الاتحاد الروسي في وسط أوروبا وتجاوزها.
 

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، في نسختها العربية عن ماتاريلا قوله، في بيان بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الإيطالية، إن "الإيطاليين والأوروبيين مطالبون بالتضامن ومساعدة المواطنين الأوكرانيين المتضررين بشكل رهيب، والالتزام بوقف القتال، ودفع القوات الروسية إلى الانسحاب واستعادة القانون الدولي".
 

وأوضح أنه “في الوقت الحالي، بل أهم من أي وقت مضى، ينبغي أن تتولى رموز الجمهورية الإيطالية التفكير بأهمية الحرية والديمقراطية وقيمة حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في العيش بسلام”، مشيرًا إلى أن الشعب الإيطالي يتذكر في تلك المناسبة الوطنية كل من ضحى بحياته من أجل هذه المثل العليا.
 

وأشار إلى أن “التلاحم والقيم التي توحد الإيطاليين جعلت مجتمعنا قويًا، ما سمح له بمواجهة التجارب والصعوبات العظيمة والتغلب عليها، مثل وباء "كوفيد- 19" الرهيب وعواقبه”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

‎مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قديم لشخص يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر

بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022 وأبريل ومايو

العادات الصباحية لمحمد صلاح.. هذا الكتاب علمه «سر النجومية»

المحكمة العليا البرازيلية تحظر «تلجرام»

مناقشة رواية "الآن تأمن الملائكة" لـ محمد عبد الله سامي بمكتبة البلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تتعامل إسرائيل مع أزمة اللاجئين من أوكرانيا؟

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب