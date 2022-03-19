إيطاليا تعتزم فرض ضرائب على شركات الطاقة لمواجهة التكاليف المرتفعة

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن شركات الطاقة في إيطاليا المستفيدة من زيادة أسعار الوقود ستخضع لضرائب بمعدل أكبر للتأكد من عدم إرهاق العائلات والشركات الأخرى بالتكلفة المرتفعة.



وقال دراجي: "على عكس التدابير السابقة، لن يتم تمويل هذه التدابير من الخزانة العامة، ولكن من شركات في قطاع الطاقة".



وقال وزير المالية دانيلو فرانكو إن الخطة تشمل فرض ضرائب على الأرباح الزائدة التي ستحققها الشركات بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن معدل الضرائب سيكون 10%.



وأضاف دراجي أن الأموال التي سيتم جمعها ستوزع على العائلات والشركات التي تواجه مصاعب اقتصادية.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، أن الحالة الإنسانية لا يمكن أن تتجزأ، ويجب أن تكون الدافع الذي يدفع إيطاليا بقوة إلى جانب البلدان الأخرى التي تشاطرها القيم الديمقراطية، إلى القضاء على أسباب الحرب التي شنها الاتحاد الروسي في وسط أوروبا وتجاوزها.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، في نسختها العربية عن ماتاريلا قوله، في بيان بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الإيطالية، إن "الإيطاليين والأوروبيين مطالبون بالتضامن ومساعدة المواطنين الأوكرانيين المتضررين بشكل رهيب، والالتزام بوقف القتال، ودفع القوات الروسية إلى الانسحاب واستعادة القانون الدولي".



وأوضح أنه “في الوقت الحالي، بل أهم من أي وقت مضى، ينبغي أن تتولى رموز الجمهورية الإيطالية التفكير بأهمية الحرية والديمقراطية وقيمة حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في العيش بسلام”، مشيرًا إلى أن الشعب الإيطالي يتذكر في تلك المناسبة الوطنية كل من ضحى بحياته من أجل هذه المثل العليا.



وأشار إلى أن “التلاحم والقيم التي توحد الإيطاليين جعلت مجتمعنا قويًا، ما سمح له بمواجهة التجارب والصعوبات العظيمة والتغلب عليها، مثل وباء "كوفيد- 19" الرهيب وعواقبه”.