السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فقدان طائرة عسكرية أمريكية فى النرويج

طائرة عسكرية
طائرة عسكرية

أفاد جهاز طوارئ نرويجي الجمعة بأن طائرة عسكرية أمريكية على متنها أربعة من أفراد طاقمها فقدت في النرويج ويُحتمل أنها تحطمت أثناء مشاركتها في تدريبات لحلف شمال الأطلسي.


وأفاد جهاز الطوارئ الإقليمي (إتش آر إس) في بيان بأن الطائرة الأمريكية من طراز أوسبري "فقدت الساعة 18,26 (17,26 ت غ) جنوب بودو" في شمال النرويج في أحوال جوية سيئة.


وكان طاقمها المكون من أربعة أفراد يشارك في مناورات "كولد ريسبونس" العسكرية رفقة نحو 30 ألف عسكري من دول حلف شمال الأطلسي إضافة إلى السويد وفنلندا.


وقال البيان إن عناصر الإنقاذ رأوا أثناء بحثهم من الجو علامات على وجود الطائرة في المنطقة التي فقدت فيها، لكن الطقس كان سيئا للغاية ما حال دون تمكنهم من الهبوط.


وأشار إلى أن فرق الإنقاذ والشرطة تتجه إلى المنطقة.


وقال المتحدث باسم جهاز الطوارئ يان اسكيل سيفرينسن لقناة "إن آر اس" التلفزيونية "لسنا في أرض الموقع نفسه لذلك لا نعرف شيئًا عن الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها".


وأكد الجيش الأمريكي من جهته تعرّض الطائرة التابعة لقوات مشاة البحرية لحادثة أثناء "تدريب في النرويج في إطار تمرين كولد ريسبونس 2022".


وقال المتحدث جيم ستينغير إن "سبب الحادث قيد التحقيق، وستُقَدّم تفاصيل إضافية فور توفرها".


تهدف مناورات "كولد ريسبونس" 2022 إلى اختبار إدارة النرويج لتعزيزات الحلفاء على أراضيها في حال تفعيل بند الدفاع المشترك للحلف الأطلسي.


وبدأت التدريبات هذا الأسبوع وسط توتر شديد بين روسيا والحلف بشأن غزو أوكرانيا، لكنها كانت مقررة قبل وقت طويل من بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

‎مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قديم لشخص يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر

بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022 وأبريل ومايو

العادات الصباحية لمحمد صلاح.. هذا الكتاب علمه «سر النجومية»

المحكمة العليا البرازيلية تحظر «تلجرام»

مناقشة رواية "الآن تأمن الملائكة" لـ محمد عبد الله سامي بمكتبة البلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تتعامل إسرائيل مع أزمة اللاجئين من أوكرانيا؟

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب