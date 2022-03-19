السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحرب الروسية الأوكرانية.. استمرار القتال وسط ماريوبول والقصف يعيق محاولات الإنقاذ

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

كشفت صحيفة الجارديان، عن وصول القتال بين الجانبي الروسي والاوكراني إلى وسط مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة، حيث تعرقلت محاولات إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض مسرح تم قصفه مرة أخرى بسبب القصف الروسي.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها "تضيق الخناق" حول المدينة وإن "قتالا ضد القوميين" يجري في وسط المدينة.

 

وتقطعت السبل بأكثر من 350 ألف مدني دون طعام أو ماء يذكر في ماريوبول التي تعرضت لقصف مستمر يوم الجمعة. 

 

ويقول مسؤولون إن أكثر من 1000 شخص ربما لجأوا إلى ملجأ للقنابل تحت مسرح تعرض للقصف يوم الأربعاء.

 

من جانبه،  تعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب على فيسبوك ،بمواصلة عملية الإنقاذ "على الرغم من القصف" من قبل القوات الروسية. وقال مسؤولون محليون إنه ليس لديهم أي معلومات عن عدد القتلى لكن شخصا واحدا أصيب بجروح خطيرة.

 

وفي سياق متصل، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين أنه "قلق للغاية" بشأن الوضع في ماريوبول، وفقا لمكتب الرئاسة الفرنسية.


كما أكد الجيش البريطاني إن استمرار استهداف المدنيين في ماريوبول، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية في خطة روسيا لربط المناطق الانفصالية بالشرق عبر ممر إلى شبه جزيرة القرم، هو علامة على فشل روسيا في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب.

 

وقال اللفتنانت جنرال جيم هوكنهول رئيس الاستخبارات الدفاعية "الكرملين فشل حتى الآن في تحقيق أهدافه الأصلية. لقد فوجئت بحجم وشراسة المقاومة الأوكرانية، وعانت من مشاكل من صنعها.
 

وأضاف: "العمليات الروسية تغيرت. وتتبع روسيا الآن استراتيجية الاستنزاف. وسينطوي ذلك على الاستخدام المتهور والعشوائي للقوة النارية. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين، وتدمير البنية التحتية الأوكرانية، وتكثيف الأزمة الإنسانية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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