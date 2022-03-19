إصابات كورونا العالمية تتجاوز 465.47 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 465.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و453321.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 973273 79742036

الهند 516281 43004005

البرازيل 656425 29527640

فرنسا 140729 23680580

المملكة المتحدة 163511 20093762

ألمانيا 126671 18327632

روسيا 747429 17518699

تركيا 96897 14623515

إيطاليا 157607 13724411

إسبانيا 101703 11303627



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

- العراق 25124 2315573

‬‬‬‬- الأردن 13959 1680179