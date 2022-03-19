السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 465.47 مليون حالة

إصابات كورونا العالمية
إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 465.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و453321.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 973273 79742036
الهند 516281 43004005
البرازيل 656425 29527640
فرنسا 140729 23680580
المملكة المتحدة 163511 20093762
ألمانيا 126671 18327632
روسيا 747429 17518699
تركيا 96897 14623515
إيطاليا 157607 13724411
إسبانيا 101703 11303627
 

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
 - العراق 25124 2315573
 ‬‬‬‬- الأردن 13959 1680179

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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