السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدريد تعلن دعم موقف الرباط بشأن الصحراء الغربية

وزير الخارجية الإسباني
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

أعلنت الحكومة الإسبانية، تغييرًا جذريًا في موقفها المتعلق بقضية الصحراء الغربية من خلال دعمها موقف الرباط علنًا وللمرة الأولى، لتنهي بذلك خلافًا دبلوماسيا كبيرًا بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمام الصحفيين في برشلونة: "تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدّمة في 2007 (من جانب المغرب) هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع" بين الرباط وجبهة بوليساريو.

وأكد "ألباريس" بذلك حرفيًا رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سبق أن كشف فحواها الديوان الملكي المغربي.

وجاء في بيان للحكومة الإسبانية: "ندخل اليوم مرحلة جديدة في علاقتنا مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل، واحترام الاتفاقات، وغياب الإجراءات الأحادية، والشفافية والتواصل الدائم".

يأتي هذا الإعلان من جانب مدريد بعد صدور بيان عن الديوان الملكي المغربي أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها الأخير أن مبادرة "الحكم الذاتي" المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية من أجل تسوية الخلاف".

كما أعلنت مدريد أن من المقرر أن يجري "سانشيز" زيارة إلى المغرب، من دون أن تحدد موعدها، وأن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سيزور الرباط "قبل نهاية الشهر الجاري" في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.

يدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 بالمئة من هذه المنطقة، منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها، بينما تدعو بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير.

وقال إجناسيو سيمبريرو، الصحفي الإسباني المتخصص في العلاقات بين البلدين، إن "الحكومة الإسبانية استجابت للمطلب الرئيسي للمغرب" الذي طلب منها "دعم اقتراحه بالحكم الذاتي" للصحراء الغربية.

واعتبر أن "هذا تغيير مهم" لأن "المغرب يطالب بإعلان ذلك علنًا"، لكن "السلطات الإسبانية ساعدت المغرب على الدوام (في هذا الملف) في السنوات الأخيرة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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