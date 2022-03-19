إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان تدعو لوضع استراتيجية طاقة أوروبية

دعا قادة إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان، إلى وضع استراتيجية مشتركة في الاتحاد الأوروبي لضمان أمن الطاقة بعد أن أدى النزاع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعارها.



وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي في روما عقب المحادثات الرباعية "فقط رد على المستوى الأوروبي يمكنه حل مشكلة أوروبية بشكل عاجل وحاسم".



وأضاف: "علينا أن نفعل ذلك الآن... لا يمكننا الانتظار ليوم آخر".



من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن الدول الأربع تريد "طرح إجراءات ملموسة على الطاولة لحماية كل الدول الأعضاء" في قمة قادة دول الاتحاد التي ستعقد الأسبوع المقبل في بروكسل.



واستضاف دراغي سانشيز ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، بينما شارك رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر الفيديو بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع.



واتخذت دول أوروبية إجراءات أحادية لتقليل آثار ارتفاع أسعار الطاقة التي كانت تسجل أصلا زيادة قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا.



لكن دولا أعضاء عدة تضغط من أجل اتخاذ تدابير أوروبية جماعية لحل المشكلة التي تأتي في أعقاب الأضرار الناتجة عن جائحة كوفيد-19.



وسبق أن شدد دراغي على أهمية تنويع إمدادات الطاقة في أوروبا وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.



من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إنها تعتزم خفض واردات الغاز الروسي بشكل كبير والاستعاضة عنه بمصادر غاز جديدة، وزيادة الاحتياطيات لفصل الشتاء المقبل وتسريع الجهود لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.



وقال رئيس الوزراء اليوناني إنه "لا يمكن لأي دولة أن تتعامل بشكل كامل وفعال مع مثل هذه الأزمة بمفردها"، مشيرا إلى المخاطر السياسية لارتفاع فواتير الطاقة.



وأضاف ميتسوتاكيس أن "أزمة الطاقة هذه قد تعيد إيقاظ كابوس الشعبوية في قارتنا"، لافتا إلى أن اليونان "دفعت ثمنا باهظا" في هذا الصدد، مؤكدا أن "هذه الظاهرة يجب ألا تتكرر".