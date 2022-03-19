السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أوكرانيا: حان الوقت لإجراء محادثات جدية مع روسيا

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو، قائلًا إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب غزوها.

وأضاف في كلمة مصورة بُثت في الساعات الأولى من صباح السبت في أوكرانيا، إن "الوقت حان لعقد اجتماع، حان وقت الحديث".

وكان دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألمانيا إلى تبني موقف أشد إزاء روسيا، و"الكف عن تمويل الحرب"، وتكثيف مساعداتها إلى كييف، قائلًا: "من الواضح أن العقوبات المفروضة حتى الآن لا تكفي لإنهاء هذه الحرب".

كما انتقد زيلينسكي، ألمانيا، محملًا إياها المسئولية عن عدم فعل ما يكفي لوقف العملية العسكرية الروسية الجارية في بلده، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 

حيث اتهم زيلينسكي برلين بوضع مصالحها الاقتصادية فوق أمن بلده، منددًا برفض بعض الشركات الألمانية لقطع علاقاتها مع روسيا، جاء ذلك في كلمة ألقاها افتراضيًا أمام البرلمان الألماني "البوندستاج" في تقرير إعلامي صادر.  

كما انتقد الرئيس الأوكراني في بيان، دعم ألمانيا حتى الآونة الأخيرة لمشروع "السيل الشمالي-2" المشترك مع روسيا، واصفًا إياه "سلاحًا أعدته روسيا منذ وقت طويل".

وحمل زيلينسكي السلطات الألمانية المسئولية عن التأخر والتردد في اتخاذ إجراءات عقابية ضد روسيا ردًا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، داعيًا برلين إلى تقديم دعم حازم إلى كييف.

وأشار فولوديمير زيلينسكي إلى أن حكومة كييف حذرت الغرب مرارًا من أن روسيا استعدت لاتخاذ إجراءات عسكرية واسعة النطاق بحقها، مضيفًا: "سألنا عن ما الذي يجب على أوكرانيا فعله للانضمام إلى الناتو، لكننا لم نتلق ردًا أبدًا، وفي المرحلة الحالية أبلغنا بأن هذا الأمر مستحيل".

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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