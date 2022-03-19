البيت الأبيض يقلل من أهمية تهديدات روسيا بشأن المساعدات إلى أوكرانيا

قللت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، من أهمية التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بشأن إرسال مساعدات مادية إلى أوكرانيا من الدول الغربية.



وقالت ساكي، في كلمة لها نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن هذا "تهديد أطلقه من قبل"، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم وجود قوات أمريكية عسكرية داخل أوكرانيا.



وأوضحت ساكي أن بلادها تراقب عن كثب تطورات الوضع في أوكرانيا وأن "القوافل أو حركة المساعدات" ليست هي التي يمكن أن تنقل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.



وأضافت ساكي "نراقب عن قرب الأحداث، والإجراءات التصعيدية المستمرة من جانب الروس، وسوف نراقب ما إذا كانوا سيواصلون هذا التهديد".



وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد تعهد مؤخراً بإرسال أكثر من 800 مليون دولار من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا، فيما صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف أيضاً بأن "أي شحنات أسلحة تدخل أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعاً لروسيا".