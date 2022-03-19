السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يقلل من أهمية تهديدات روسيا بشأن المساعدات إلى أوكرانيا

جين ساكي
جين ساكي

قللت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، من أهمية التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بشأن إرسال مساعدات مادية إلى أوكرانيا من الدول الغربية.


وقالت ساكي، في كلمة لها نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن هذا "تهديد أطلقه من قبل"، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم وجود قوات أمريكية عسكرية داخل أوكرانيا.


وأوضحت ساكي أن بلادها تراقب عن كثب تطورات الوضع في أوكرانيا وأن "القوافل أو حركة المساعدات" ليست هي التي يمكن أن تنقل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.


وأضافت ساكي "نراقب عن قرب الأحداث، والإجراءات التصعيدية المستمرة من جانب الروس، وسوف نراقب ما إذا كانوا سيواصلون هذا التهديد".


وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد تعهد مؤخراً بإرسال أكثر من 800 مليون دولار من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا، فيما صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف أيضاً بأن "أي شحنات أسلحة تدخل أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعاً لروسيا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

‎مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قديم لشخص يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر

بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022 وأبريل ومايو

الدفاع الروسية تعلن التصدى لهجوم صاروخى استهدف ميليتوبول

حاملة طائرات صينية وسفينة حربية أمريكية تبحران فى مضيق تايوان

إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان تدعو لوضع استراتيجية طاقة أوروبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تتعامل إسرائيل مع أزمة اللاجئين من أوكرانيا؟

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب