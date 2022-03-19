السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستراقب عن كثب تحركات الصين بشأن الأزمة الأوكرانية

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة سوف تراقب عن كثب إجراءات الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن تطورات الصراع في أوكرانيا.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قولها إن المكالمة التي أجراها الرئيس جو بايدن مع نظيره الصيني لمدة ساعتين تقريبًا لم تهدئ مخاوف الولايات المتحدة من أن الصين قد تكون على استعداد لتقديم دعم عسكري أو مالي لروسيا.

وأضافت "ساكي"، أن الولايات المتحدة ستراقب تصرفات الرئيس شي جين بينج عن كثب في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه "لدينا هذا القلق، فالرئيس أوضح ما ستكون عليه التداعيات والعواقب إذا قدمت الصين دعمًا ماديًا لروسيا في ظل شنها هجمات ضد المدن والمدنيين الأوكرانيين، وهذا شئ سنراقبه وسيراقبه العالم".

وكان حذّر منسق برنامج الغذاء العالمي في حالات الطوارئ، جاكوب كيرن، من تأثير الأزمة في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية، والأمن الغذائي على مستوى العالم، خاصة في مناطق الجوع الساخنة، إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قد تكون الأكثر تأثرًا بسبب ارتفاع أسعار القمح بالنظر إلى حجم وارداتها من أوكرانيا من الحبوب.

وقال كيرن، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون عليها استيراد احتياجاتها من دول أخرى منتجة وبأسعار أكثر ارتفاعًا وتكلفة نقل أكبر، خاصة بعدما أعلنت أوكرانيا عن حظر التصدير ولا تعلم إن كان مزارعوها سيتمكنون من حصاد محصولهم هذا العام أو سيتمكنون من توفير الأسمدة والوقود اللازمين.

وأضاف مسؤول برنامج الغذاء العالمي، أن المنظمة تشعر بالقلق أيضًا بشأن تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي على مستوى العالم، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، محذرًا أن عواقب الصراع في أوكرانيا تنتشر إلى الخارج؛ ما أدى إلى موجة من الجوع الجانبي في جميع أنحاء العالم، وذلك بالنظر إلى أن الاتحاد الروسي وأوكرانيا رابع أكبر مصدريّن للقمح في العالم، بنسبة 29% من تجارة القمح العالمية مجتمعتين، ولاعبان أساسيان لضمان الأمن الغذائي للعديد من البلدان حول العالم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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