انطلاق ورشة الإيسيسكو التدريبية لدارسى اللغة العربية الناطقين بغيرها فى بريطانيا

انطلقت أعمال ورشة العمل التدريبية حول اللسانيات التعليمية ودورها في تنمية المهارات اللغوية لدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها، التي يعقدها مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع قسم اللغة العربية بجامعة ليدز ببريطانيا.



يأتي تنظيم الورشة في إطار جهود الإيسيسكو ورؤيتها الجديدة لتطوير وتحديث استراتيجيات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الدول الأعضاء وخارجها وفق المقاربات التربوية الحديثة.



وتهدف الورشة التي تستمر على مدى يومي الجمعة 18 مارس والجمعة 25 مارس الجاري إلى تطوير كفاءات المشاركين وقدراتهم التدريسية، من خلال الاستفادة من مستجدات اللسانيات التعليمية والاستراتيجيات التربوية في تدريس مختلف الموادّ لتنمية المهارات اللغوية الأربع (الاستماع – المحادثة – القراءة – الكتابة) حسب المستويات، وتمكينهم من كيفية إعداد المواد التربوية المساعدة والتكميلية في تدريس الموادّ اللغوية المتنوعة.



ويشارك في أعمال الورشة أكثر من ثلاثين معلما ومعلمة للغة العربية من مختلف المدارس والمؤسسات في منطقة يوكشير ببريطانيا، وسيتم على مدى يومي الورشة تقديم مداخلات وعروض تربوية تدريبية تندرج في إطار ثلاثة محاور، تشمل مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه تعليم اللغة العربية في بريطانيا، واستعراض أبرز الاستراتيجيات التربوية التعليمية في تدريس المهارات اللغوية، وتقديم نماذج متنوعة لإعداد دروس تكميلية مدعمة للرفع من استراتيجيات تنمية المهارات.



وكانت انطلقت أعمال الملتقى العلمي الإعلام الأمني أثناء الأزمات والكوارث، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية، خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري بمقر الإيسيسكو في الرباط، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين، لمناقشة دور الإعلام الأمني، وأهمية تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الوقاية أو التخفيف من الآثار السلبية للكوارث والأزمات.



وأكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو- في كلمته - ضرورة تعزيز دور أجهزة الإعلام لإيصال المعلومة الصحيحة من أجل درء الكوارث، وتوفير البيانات في الظروف الاستثنائية لإدارة الأزمات، بداية من استشراف وقوعها، مرورا باتخاذ القرار المناسب للتعامل معها، وانتهاء باستخلاص العبر للاستفادة منها في التصدي لكوارث أخرى مستقبلا.



وأضاف أن منظمة الإيسيسكو أطلقت برنامجا طموحا للفترة ما بين 2020-2024 لإدارة الكوارث وتعزيز قدرات الدول الأعضاء للتصدي لآثارها السلبية، والحد من انعكاساتها على الأوضاع التربوية، والثقافية، والاجتماعية، من خلال تنظيم سلسلة محاضرات، وبناء قدرات المؤسسات والحكومات وصناع القرار، من أجل ترسيخ ثقافة الوقاية في العالم الإسلامي، ودمج إدارة مخاطر الكوارث في المناهج التعليمية، وتعزيز البحث العلمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.