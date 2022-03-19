السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تاج الدين: الرئيس السيسى وجه الشكر للأطباء فى عيدهم

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة للأطباء في عيدهم قدم من خلالها الشكر والتقدير والإعزاز للطبيب المصري؛ لما قام به من بطولات، منها الأداء المتميز خلال جائحة كورونا.


وأضاف تاج الدين- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"- إن الدولة تدخلت وقدمت الكثير للأطباء وأصدرت بعض القوانين التي تخدم العملية الصحية والأطباء، وهذا تحفيز كبير على استمرارهم في العطاء، مشيرا إلى أن الطبيب يحتاج إلى الاستمرارية في التعلم، وأن يكون هناك مؤسسة حضارية ومجهزة في ظل الطفرة في مجال الرعاية الصحية، كما يحتاج لتحسين الوضع التدريبي والتعليمي، وكذلك تحسين الدخل الذي يساعدهم في العيش بحياة كريمة.


وأشار إلى أن الأطباء هم الفئة المسئولة عن حياة الناس في لحظات حرجة على مدى تاريخ مصر، موضحا أنهم كانوا يقومون بعمل كبير للحفاظ على حياة الإنسان وقائيا وعلاجيا، حيث قدموا أداء حقيقيا وتضحيات؛ وفاء للإنسان والدولة المصرية.


وأوضح أن الأطباء كانوا يتعاملون مع أزمة كورونا ويحققون إنجازات غير مسبوقة في مصر، وكانوا يعملون في المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنهم استطاعوا إجراء ما يقرب من مليون إلى مليون ونصف المليون عملية جراحية خطيرة.

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البابا المصرى

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