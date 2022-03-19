السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الحج والعمرة: إطلاق أكبر منصة لتوعية الحجاج والمعتمرين بعدة لغات

مكة المكرمة
مكة المكرمة

قال الدكتور الحسن المناخرة وكيل وزارة الحج والعمرة للتعاون الدولي، إن المملكة تعتزم إطلاق أكبر منصة لتوعية الحجاج والمعتمرين قبل وصولهم السعودية بسبع لغات لمعرفتهم بكافة إجراءات موسم الحج والعمرة، وذلك خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لعام 2022 والذي تنطلق فعالياته الاثنين المقبل تحت عنوان (التحول نحو الابتكار) ويستمر لمدة 3 أيام.


وأضاف المناخرة - في تصريحات عبر تطبيق زووم قبيل انطلاق مؤتمر خدمات والعمرة الاثنين المقبل - أن وزارة الحج والعمرة تنظم هذا المؤتمر بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن خلال الفترة (21- 23) مارس الجاري؛ للتركيز على التحول نحو الابتكار لإحداث نقلة نوعية تتماشى مع تطورات منظومة الحج والعمرة الجديدة ومخرجات برنامج ضيوف الرحمن، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص للعمل على المشروعات المستقبلية، فضلا عن طرح الفرص الاستثمارية الممكنة وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
 

وأوضح - ردا على تساؤل حول عدد الحجاج والمعتمرين لهذا العام - أنه خلال العامين الماضيين كان هناك أعداد محدودة لضيوف الرحمن نظرا لجائحة كورونا، ولكن هذا العام اتخذت المملكة العديد من الإجراءات والتي سيعلن عنها خلال المؤتمر بجانب أعداد ضيوف الرحمن لهذا الموسم، منوها بأن المملكة لا تدخر جهدا لتطوير كافة ما تتخذه من إجراءات سواء تقنيا أو لوجيستيا لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتسهيل رحلتي الحج والعمرة.
 

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير لمن يريد أداء مناسك العمرة والحج، لذلك تم تنظيم هذا المؤتمر للكشف عن الابتكارات التي ستوفرها المملكة للحجيج والمعتمرين، وعدد زوار بيت الله الحرام، وحصة كل دولة، وجواز السفر الصحي والإجراءات الجديدة المتبعة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات التنظيمية لموسم الحج والعمرة.
 

وأشار - ردا على تساؤل بشأن التسهيلات المقدمة لذوي القدرات - إلى أن المملكة دائما ما تقدم العديد من التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم من أجل أداء مناسك الحج والعمرة بسهولة ويسر، حيث سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن ما تم اتخاذه من إجراءات جديدة في هذا الشأن، منوها بأن هناك بعض التقنيات التي تم التوافق عليها والبعض الآخر سيتم التوافق عليه خلال المؤتمر.
 

وتابع أن المملكة العربية السعودية لديها استثمارات كبيرة بمليارات الدولارات من أجل تطوير مشاعر الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن من كل بقاع الأرض، بجانب تبنيها العديد من المبادرات حول مستقبل الحج، مثل برنامج (خدمة ضيوف الرحمن - رؤية السعودية 2030) لتطوير خدمات الحج والعمرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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