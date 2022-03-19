وزير خارجية السودان: تنسيق رئاسى لعقد قمة طارئة لمنظمة «إيجاد»

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق، أن هناك تنسيقًا رئاسيًا لعقد قمة طارئة لمنظمة "إيجاد".

وعاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء الجمعة، إلى الخرطوم بعد جولة شملت أوغندا وجنوب السودان، رافقه فيها وزير الخارجية المكلف، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وقال وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، في تصريح صحفي، بمطار الخرطوم، إن زيارة جمهورية أوغندا ناقشت عددًا من الملفات الرئيسية، منها العلاقات الثنائية، وتم التركيز فيها على التبادل التجاري، والتعاون العسكري بين وزارتي الدفاع بالبلدين، ومنظمة "الإيجاد" التي يرأسها السودان، كما تم التشاور حول التحديات التي تواجه المنظمة ودول المنطقة خاصة بناء السلام والاستقرار والتنمية ومكافحة جائحة كورونا.

كما بحثت زيارة أوغندا السلام في دولة جنوب السودان، حيث إن أوغندا والسودان ضامنان لاتفاق السلام في جنوب السودان، وتم التشاور حول كيفية دفع أطراف النزاع في جنوب السودان لتوقيع الاتفاق النهائي الذي يعيد السلام والاستقرار.

وأوضح وزير الخارجية السوداني، أن البرهان ناقش في جوبا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز دعمها بفتح المعابر والحدود، كما تم التوافق على حميمية العلاقة وضرورة استمرارها، والتنسيق بين وزارتي الخارجية بالبلدين في المحافل الإقليمية والدولية ومناقشة المقترحات التي تقدم بها السودان فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق السلام في جنوب السودان.

وفي سياق أخر، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عبدالباقي عبدالقادر الزبير، حق التظاهر السلمي للجميع دون المساس بالممتلكات العامة والخاصة والتعدي على حقوق الآخرين.

ووجه خلال تفقده اليوم، يرافقه والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، المعمل القومي للصحة العامة "استاك" وبنك الدم، بتأمين وحماية المرافق الصحية.