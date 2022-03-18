الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منظمة حقوقية تناشد الحكومة الليبية العدول عن قرار إلغاء “الطيران الداخلي”

أمين المنظمة العربية
أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا عبدالمنعم الحر

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن أسفها لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعليق الرحلات الجوية بين مطار بنينة ببنغازي ومطار امعتيقة بطرابلس، وهو القرار الذي يشكل انتهاكا غير مبرر للحق في حرية التنقل، ولا يمكن تسويغه بالانقسامات السياسية الجارية، سيما وأنه يؤثر على وحدة المجتمع الليبي وحق المواطنين في التنقل بحرية في بلدهم، فضلا عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية. وفقا للمنظمة.

وقالت المنظمة في بيان، إن شبح التضييق وقفل الرحلات الداخلية لاعتبارات سياسية يشكل انتهاكا للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حق الإنسان في حرية التنقل، وحقه في المغادرة والعودة وذلك وفق نص الفقرة "1" (لكل إنسان حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة).

ووثّقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا خمس حالات لأشخاص تضررت حياتهم بشكل خطير بسبب الإجراء.

وتضم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا صوتها لباقي المنظمات المطالبة بفتح الأجواء الداخلية، ومراعاة ظروف المواطنين و التجار والطلبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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