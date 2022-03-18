الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

‎مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قديم لشخص يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر

جريدة الدستور

كشف مصدر أمنى حقيقة الفيديو الذى  تداولته بعض الحسابات عبر مواقع ما التواصل الاجتماعي لشخص يزعم فيه تعنت وزارة النقل ضده و قيامها بإزالة منزله لصالح أحد المشروعات.
‎ وبالفحص تبين أن الفيديو قديم منذ نهاية عام ٢٠٢١ وقامت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة بثه، بينما الحقيقة أن الإزالة الواردة بمقطع الفيديو  لم تتم.


‎وتبين أنه يخص أخد المنازل بمنطقه كانت معدة كخط سير لمحور ترعة الزمر وتم تغيير خط سير المحور والتراجع عن تلك الإزالات بعيدا عن تلك المنطقة، وقال المصدر أنه تم تحديد الشخص واراء تداول هذا الفيديو وأكد المصدر الامنى انه جارى ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

 

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البابا المصرى

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‎مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قديم لشخص يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر

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