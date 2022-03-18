الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يهدي طفلة قطعة حلوى أثناء جولته بمصر القديمة (فيديو)

جريدة الدستور

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوقف خلال تفقده لعدد من المشاريع في مصر القديمة والقاهرة التاريخية، للتحدث مع المواطنين والأسر الذين تصادف تواجدهم أثناء مروره، والاستفسار عن أوضاعهم المعيشية ومتطلباتهم.

 

قالت إحدى النساء للرئيس السيسي: كنت ألتقي بك. ربنا يحبني، وهو سعيد وسعيد للغاية، وحفظك الله لنا ولكل خير“.

 

سألها الرئيس السيسي موجها  بإعطاء حلوى للطفلة الذي كانت تحملها: الدواء وأسعار هذا الشهر أسعار الأكل والشرب؟ .. أريد أن أسمع منك ”، لأجيبه:“ لم أشتر شيئًا ، الدنيا مثل الفيل”، لتقاطعها:“ الدواء أسعار هذا الشهر؟ هل قلت إنك اشتريت شهرًا؟ ”، فيجيب:“ والله لم أشتر بعد والبطاقة التموينية للماشية والعيش بالشلن ”. البلد بحاجة أخرى “.

 

 

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البابا المصرى

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