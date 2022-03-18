الهند: الحوار السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية

أكد المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية مجددا موقف بلاده بشأن الوضع في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الوزارة أريندام باجتشى -في معرض بيان نشر اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن- "إن موقفنا واضح وثابت لم يتغير، وهو أننا نعتقد أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية هو سبيل الحوار واتباع الأسلوب الدبلوماسي".

من ناحية أخرى، ذكرت السفارة الهندية لدى أوكرانيا فى تدوينة لها على موقع التدوين المصغر “تويتر” اليوم، أنها ما زالت تمارس مهامها، وأنه يمكن لأي رعايا هنود ممن تقطعت بهم السبل هناك أن يتواصلوا مع السفارة حتى يمكنها التعرف على أوضاعهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

جدير بالذكر أن الحكومة الهندية كانت قد أعلنت عن تمكنها من إعادة حوالى 22500 هندي من أوكرانيا إلى بلادهم وأن أغلبية الرعايا الذين تم إجلاؤهم كانوا طلابا يدرسون الطب في أوكرانيا.