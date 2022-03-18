السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية التونسى يعقد اجتماعا للإعداد لتنفيذ مشروع بطاقة التعريف البيومتريّين

وزير الداخلية التونسي
وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدّين

عقد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدّين اجتماعا للإعداد لتنفيذ مشروع جواز السّفر وبطاقة التعريف البيومتريّين.
وذكرت وزارة الداخلية - في بيان اليوم الجمعة - أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاحتياطات اللازمة والتدابير التنظيمية والفنية والقانونيّة الواجب اتخاذها للشروع في إنجاز هذا المشروع، موضحة أنه حضر الاجتماع رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة والمعنيين بتنفيذ مشروع جواز السّفر وبطاقة التعريف البيومتريّين.
 

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البابا المصرى

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