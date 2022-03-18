الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تبون»: الجزائر تعمل على حفظ مكانتها وموقعها في السياق العالمي الراهن

تبون
تبون

أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده تعمل اليوم على تهيئة الأسباب التي تحفظ لها مكانتها وموقعها في السياق العالمي الراهن، عقب إدراكها للتحولات العميقة على الصعيد الإقليمي والدولي.


جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بعيد النصر والذي يوافق 19 مارس من كل عام.


وأضاف، أن العالم اليوم لن يكون في المستقبل بنفس التأثيرات التي تحكمت منذ عقود في العلاقات الدولية، ولا بنفس مرتكزات التوازنات السياسية والاقتصادية العالمية.


كما أوضح الرئيس الجزائري، أن العالم يعيش في مثل هذه الظروف متغيرات إقليمية ودولية حاسمة، مجددا التأكيد على أن التطلع إلى بناء "جزائر صاعدة"، يستوجب إعادة الاعتبار لقيمة الجهد والعمل، والحرص على تعزيز الأمن القومي القومي بتعدد جوانبه.


في السياق ذاته، أكد الرئيس الجزائري أنه يستوجب لبناء الجزائر الصاعدة أيضا "السهر على وحدة صفنا.. وتكاتف جهودنا، وتعميق الشعور بالواجب الوطني.. والاضطلاع بالمسؤوليات على أتم وجه في مختلف القطاعات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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