الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل لقاء محمد بن راشد وبشار الأسد فى دبى

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجمعة، الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، لبحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فإن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رحب خلال اللقاء بزيارة الرئيس بشار الأسد والوفد المرافق، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً سموه عن خالص أمنياته لسوريا الشقيقة وشعبها الكريم أن يعم الأمن والسلام كافة أرجائها وأن يسودها وعموم المنطقة مقومات الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء.

وتناول اللقاء مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المستقبل، ويخدم مستهدفات التنمية الشاملة لدى الطرفين، وبما يعزز من فرص السلم والاستقرار في سوريا والمنطقة على وجه العموم.

كما تطرق النقاش إلى استعراض الأوضاع الراهنة في سوريا، وكذلك مختلف المستجدات على الساحتين العربية والدولية، ومجمل الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دولة الإمارات على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قُدماً بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، و طلال حميد بالهول الفلاسي، المدير العام لجهاز أمن الدولة في دبي.

كما حضر اللقاء الوفد المرافق للرئيس السوري والذي ضم فيصل مقداد، وزير الخارجية والمغتربين وعدداً من المسؤولين.

محمد بن راشد آل مكتوم دولة الإمارات حاكم دبي بشار الأسد الرئيس السوري العلاقات الثنائية

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وائل لطفي

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