استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



في صربيا، سجلت السلطات الصحية 2076 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الإصابات إلى مليون و952 ألفا و29 إصابة، كما سجلت 15 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و562 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 742 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و79 ألفًا و853 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 8503 حالات عقب تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفًا و158 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 11 ألفًا و950 حالة على مستوى البلاد نظرا لعدم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 323 ألفًا و255 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5647 حالة نظرا لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 3 حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 16 ألفًا و419 إصابة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 121 ألفا و957 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 87 حالة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات 791 ألفًا و288 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 9647 حالة وفاة عقب تسجيل 6 حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 165 حالة وفاة، و76 ألفا و250 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 157 ألفا و607 حالات، وحصيلة الإصابات إلى 13 مليونا و724 ألفا و411 إصابة.

ورصدت سلطات الصحة الكرواتية 18 حالة وفاة، وألفا و939 إصابة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و410 حالات، وإجمالي الإصابات إلى مليون و81 ألفا و336 إصابة.

وأفادت سلطات الصحة الهولندية بوفاة 19 شخصا، وإصابة 54 ألفا و216 آخرين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و774 حالة، والإصابات إلى 7 ملايين و435 ألفا و118 إصابة.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن 6 وفيات، وألف و558 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 99 ألفا و868 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و702 ألف و42 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الصينية 93 حالة وفاة، و14 ألفا و525 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 44 ألفا و339 حالة، وإجمالي الإصابات 3 ملايين و368 ألفا و704 إصابات.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 23 ألفا و621 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و732 ألفا و866 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 55 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 26 ألفا و792 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /كاثيميريني/ اليونانية.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 3859 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 353 ألفا وحالتين. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 910 حالات بعد عدم تسجيل حالات وفاة على مدار أمس.