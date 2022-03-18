السفير الروسى لدى الهند: موسكو ونيودلهى تواصلان التعاون بشأن إنتاج لقاح «سبوتنيك V»

أكد السفير الروسي في نيودلهي دينيس أليبوف، اليوم الجمعة، مواصلة التعاون بين موسكو ونيودلهي بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الهند.



وقال أليبوف، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن التعاون بين الجانبين مازال مستمرًا، مُشيرًا إلى أن اللقاح الروسي يعد أكثر اللقاحات نجاحًا واستخدامًا في الهند، كما أنه أثبت كفاءة عالية في مكافحة الإصابة بفيروس "كورونا".



وشدد السفير الروسي أيضًا على أنه يتم فتح آفاق ضخمة الآن في روسيا أمام المنتجين الهنود، في ظل العقوبات أحادية الجانب التي فرضها الغرب ضد موسكو، إثر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.