إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن «ممشى أهل مصر»

بدأت اليوم الجمعة فعاليات افتتاح ممشى أهل مصر وتستمر لمدة 3 أيام، ويقدم حفل الافتتاح مطربين من مصر والوطن العربي.

وتُقام فعاليات الافتتاج على أول مسرح عائم في وسط النيل بحضور جماهيري كبير، حيث يضم الممشى العديد من المطاعم والكافيهات التي توفر للمواطنين أفضل نزهة على ضفاف نهر النيل.

أبرز المعلومات عن ممشى أهل مصر

يمتد من كوبري إمبابة حتى كوبري 15 مايو بطول 1.8 كم.

ممر على مستويين علوي وسفلي بطول 4.7 كم.

مكونات مشروع ممشى اهل مصر

5 مطاعم

5 كافيتريات

62 محلا تجاريا

3 جراجات

1 مسرح

مساحات خضراء تصل إلى 3100 متر مربع