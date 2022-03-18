افتتاح ممشى أهل مصر.. نانسى عجرم وراغب علامة يشعلان الأجواء بحفل عالمى (فيديو)

افتتحت المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بطول كيلو و800 متر، والذي نفذته شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه.

ولاقى الافتتاح إقبالا جماهيريا كبيرا من المواطنين الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية لأول يوم من افتتاح المرحلة الأولى لممشى أهل مصر.

وعلى أول مسرح عائم بـ القاهرة، أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان اللبناني راغب علامة حفل افتتاح ممشى أهل مصر.

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن ممشى أهل مصر سيمتد على مستوى الجمهورية وليس القاهرة فقط، وسيكون مفتوحا أمام جميع فئات المجتمع دون دفع أية رسوم، وليس مقصورا على أحد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والممتدة من كوبري إمبابة إلى كوبري 15 مايو، بمسافة 1.8 كيلو متر.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مشروع أهل مصر من مسماه هو ممشى لكل المصريين، ولكل فئات المجتمع، متابعا: "كورنيش النيل في أجزاء كثيرة منه كانت مخصصة لبعض الفئات الخاصة، ومكنش سهل على المواطن إنه يستمتع على النيل إلا من خلال الجلوس على الكباري".



ولفت إبراهيم، إلى أن القاهرة الكبرى تفتقد للمسطحات الخضراء، ومن هنا يأتي دور ممشى أهل مصر ليكون مكانا ترفيهيا وثقافيا للمدن المصرية، موضحًا أنه كي نضمن استمراريته تم إسناده لجهة ستكون مسئولة عن تنظيفه وصيانته وتوفير الأمن.

وتابع: "نستعين بشركات متخصصة في إدارة تلك المشروعات، ودور الدولة رقابي على الشركات"، منوها أن مشروع ممشى أهل مصر متكامل وسيكون في كل المدن المصرية الواقعة على كل ضفاف النيل والبحر أيضًا.

شاهد السوبرستار #راغب_علامة يُبدع في أداء أغنيته الجديدة #ممكن_أزعلك التي تصدّرت تراند الأغاني، واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي والمنصّات الموسيقيّة الرقميّة، وذلك خلال احيائه احتفاليّة افتتاح #ممشى_اهل_مصر أضخم مشروع سياحي في مصر.@raghebalama pic.twitter.com/JPBDfwxhEC — Ramez Khaled (@RamezKhaled_) March 18, 2022