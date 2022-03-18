الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقرر خاص بالأمم المتحدة يحذر من مجاعة عالمية ويحث على إنهاء الهجوم الروسى

مجاعة
مجاعة

حذر المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، من أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتسبب في معدلات جوع عميقة في البلاد، كما أنها تزيد من مخاطر ارتفاع معدلات الجوع في روسيا، مشيرا إلى أن الهجوم تسبب في حدوث طفرة عالمية في سوء التغذية والمجاعة.


وقال فخري، اليوم الجمعة، إن معدلات الجوع والمجاعة كانت في ارتفاع على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولكن مع الهجوم الروسي فإن خطر المجاعة أصبح وشيكا في المزيد من الأماكن حول العالم، مطالبا بوقف الهجمات العسكرية ضد أوكرانيا على الفور قبل أن تكون هناك عواقب عالمية وخيمة وطويلة الأجل للأمن الغذائي للجميع.


وأضاف أن أوكرانيا وروسيا هما من أكبر خمس دول مصدرة للحبوب في العالم، مشيرا إلى أنه وحسب بعض التقديرات فإن ما هو على المحك هو الأمن الغذائي العالمي، حيث تبلغ قيمة التجارة الزراعية العالمية المعنية حوالي 1.8 تريليون دولار.


وأشار إلى قلقه بشأن الكيفية التي سيضر بها الهجوم الروسي على أوكرانيا الأشخاص في موسكو، حيث فرضت العديد من الدول عقوبات اقتصادية مستهدفة روسيا، كما أن العديد من الشركات تعمل طواعية على سحب استثماراتها من روسيا أو مقاطعتها.


وقال إنه نظرا لأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا تتوسع لتتجاوز الأفراد والمؤسسات وأصبحت أكثر عمومية فهناك قلق من أن الأشخاص الأكثر ضعفا في روسيا قد يتحملون عبئا غير متناسب.


وطالب المقرر الخاص جميع البلدان بأن تعمل في تضامن لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لجميع الأشخاص المعرضين للخطر وخاصة اللاجئين وكبار السن وذوي الإعاقة والأطفال، مشددا على أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كسلاح ولا ينبغي دفع أي بلد في العالم إلى المجاعة واليأس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستجيب لطلب سيدة بالعلاج فى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة

بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022 وأبريل ومايو

محمد بن راشد يستقبل الرئيس السورى بشار الأسد فى دبى

افتتاح ممشى أهل مصر.. نانسى عجرم وراغب علامة يشعلان الأجواء بحفل عالمى (فيديو)

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم

الإمام الطيب.. 12 عامًا من نصرة الإسلام قولًا وفعلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تتعامل إسرائيل مع أزمة اللاجئين من أوكرانيا؟

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب