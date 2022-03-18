حبس شخصين بتهمة حيازة 100 طربة حشيش بمطروح

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار لترويجها على عملائهما بمحافظة مطروح.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تابعت نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية – مقيمان بمحافظة مطروح) تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن مطروح، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (700٫000 – سبعمائة ألف جنيه تقريبًا).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.