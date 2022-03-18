بأسلوب الخطف.. حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف وحقائب المواطنين فى الزيتون

أمرت نيابة الزيتون، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة هواتف وحقائب المواطنين بأسلوب الخطف، حيث اعترف المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف والحقائب بأسلوب "الخطف"، وارتكبا واقعة خطف حقيبة سيدة أثناء سيرها بمنطقة الزيتون، وتم إعداد أكمنة والقبض على المتهمين.

وتبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم)، وأقرت بتضررها من "مجهولين" يستقلان دراجة نارية، بدون لوحات، قاما بسرقة هاتفها المحمول حال سيرها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وسلاح أبيض "مطواة" حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليها، تعرفت على المتهمين، واتهمتهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.