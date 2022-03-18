تكريم 120 طفلا وطفلة من حفظة القرآن الكريم في الغربية

شهدت قرية إبشواي الملق بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية واقعة أثلجت قلوب كافة المواطنين وليس مركز قطور فقط بعد تكريم بـ 120 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 7 سنوات بعدما أتموا حفظ القرآن الكريم.

حيث قامت إحدى المبادرات بتكريمهم بإحدى قاعات المناسبات، وسط احتفال كبير وتصفيق وإطلاق الزغاريد من أهالي القرية لتشجيعهم والاحتفاء بهم.

وتعد قرية إبشواي الملق من أكثر القرى التي ينتشر بها حفظة القرآن الكريم خاصة من صغار السن، حيث يحرص الأهالي على تحفيظ ابنائهم القرآن الكريم.

وأكد أهالي القرية أن الهدف من تكريم حفظة القرآن الكريم أن يكونوا قدوة لغيرهم من الأطفال وحافزا لهم ليتموا حفظ القرآن الكريم أسوة بأشقائهم ورفقائهم ومثال يحتذي به، موضحين أن الأهالي بالكامل حريصون على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم في سن مبكرة، لذلك يختم الأطفال القرآن في سن صغير، وتضم عددا كبيرا من حفظة القرآن الكريم حيث ارتداء الأطفال المكرمين من حفظة القرآن الكريم خلال الاحتفالية وشاحا أخضر و ملابس بيضاء حيث تم تجهيز زي موحد لهم وسط احتفالية كبرى.

وأكد أهالى القرية أن المشهد كان مثالا يحتذى به لكافة أطياف المجتمع وخاصة بعد انتشار نماذج سيئة على المجتمع المصرى وخاصة خلال الفترة الأخيرة.