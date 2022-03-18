الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. محمد ثروت بين الكوميديا والتراجيديا فى «دايما عامر» و«فاتن أمل حربي»

محمد ثروت فى فاتن
محمد ثروت فى فاتن أمل حربي

حالة من النشاط الفني المكثف، يعيشها النجم محمد ثروت، خلال الفترة الحالية، حيث يشارك فى أكثر على الصعيد الدرامى والسينمائى والمسرحى، من المقرر طرحهم خلال الفترة القليلة المقبلة.

يطل «ثروت» على جمهوره، خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل بوجهين مختلفين، من خلال عملين دراميين ضخمين الاول مسلسل «دايما عامر» أمام النجم مصطفى شعبان، ويناقش صناع العمل مشاكل التعليم في مصر، خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لوضع حلولًا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب.

وحش الرياضيات فى «دايما عامر»

ويجسد «ثروت» خلال الأحداث دور مستر «فايز» وحش الرياضيات، الذى يناقش أحد القضايا الاجتماعية «التعليمية» بطريقة خفيفة «لايت كوميدى»، ويواصل حاليا تصوير المشاهد المتبقية من العمل، بقيادة المخرج مجدى الهواري، ومن المقرر عرض المسلسل عبر شبكات قناتي الحياة و ON.

https://fb.watch/bQyj4DUnWt/

وكان «ثروت» قد نشر مجموعة صور من كواليس التصوير، بصحبة زوجته ومديرة أعماله «منى» وأبطال العمل، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه مهنئينه بالشهر الكريم، مؤكدين أنهم فى انتظار عرض المسلسل بفارغ الصبر، خاصة أن «ثروت» معروف بخفة ظله وتقديم الشخصيات المتنوعة بحرفية شديدة فى الأعمال الدرامية التى يقدمها.

أبطال وصناع «دايما عامر»

يشارك في بطولة «دايما عامر» مجموعة كبيرة من الفنانين منهم لبلبة، وميرنا نورالدين، وعمرو عبدالجليل، ونضال الشافعي، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وأحمد الشامي، وسما إبراهيم، أمل رزق، وتأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهوارى.

محمد ثروت فى دايما عامر

محامي فى «فاتن أمل حربي»

أما العمل الثانى، الذى يشارك فى بطولته «ثروت» هو مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة النجمة نيللي كريم، المقرر عرضه حصريًا على شبكة قنوات CBC.

ويجسد «ثروت» خلال الأحداث شخصية محورية «تراچيدى»، لمناقشة قضايا اجتماعية واقعية أسرية، من خلال دور المحامي الخاص بالفنانة نيللي كريم، إذ بتولي جميع القضايا الخاصة بها، وبالأخص فيما يتعلق بزوجها شريف سلامة وحضانة بناتها.

وتدور أحداث المسلسل حول قضية اجتماعية تخص المرأة، حيث تواجه مشكلة في الزواج مرة أخري بعد طلاقها من زوجها والد أبنائها، لتأخذ القضية حالة من الصراع بين المحاكم لكي تأخذ حضانة بناتها، وتعمل أمل موظفة فى الشهر العقاري، والمسلسل يناقش قضية مهمة من قضايا المرأة.

أبطال «فاتن أمل حربي»

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبدالغنى، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.

محمد ثروت فى فاتن أمل حربي

فيلم «نصي الحلو»

وعلى الصعيد السينمائي، يستأنف محمد ثروت، خلال الفترة المقبلة تصوير أحدث أفلامه «نصي الحلو» الذى يشارك فى بطولته أمام النجم رامز جلال، بقيادة المخرج كريم محمود.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى ويشارك خلاله مجموعة كبيرة من الفنانين منهم تارا عماد، ويزو، حمدي المرغني، نسرين طافش وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

مسرحية «يا ألعب يا أغلس»

وكان قد عاد محمد ثروت، من السعودية الاسبوع الماضي، عقب عرض مسرحيته الكوميدية الجديدة "يا ألعب...يا أغلس"، لمدة ٤ أيام على مسرح العلا، بمشاركة الفنانين روجينا، مصطفى خاطر، أحمد رزق، حمدي المرغني، ميريهان حسين، ويزو، وإخراج أشرف زكي.

وتدور أحداث مسرحية "يا ألعب...يا أغلس" في إطار كوميديا اجتماعية غنائية واستعراضية عن قضية ميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يحرض أولاد الأخ على التخلص من ابن عمهم ليتمكنوا من الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.

محمد ثروت النجم محمد ثروت محمد ثروت فى دايما عامر محمد ثروت فى فاتن أمل حربي فيلم نصى الحلو محمد ثروت فى رمضان مسلسلات رمضان 2022 أبطال مسلسل دايما عامر أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستجيب لطلب سيدة بالعلاج فى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة

بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022 وأبريل ومايو

محمد بن راشد يستقبل الرئيس السورى بشار الأسد فى دبى

افتتاح ممشى أهل مصر.. نانسى عجرم وراغب علامة يشعلان الأجواء بحفل عالمى (فيديو)

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم

الإمام الطيب.. 12 عامًا من نصرة الإسلام قولًا وفعلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تتعامل إسرائيل مع أزمة اللاجئين من أوكرانيا؟

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب