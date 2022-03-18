مسلسلات رمضان 2022.. محمد ثروت بين الكوميديا والتراجيديا فى «دايما عامر» و«فاتن أمل حربي»

حالة من النشاط الفني المكثف، يعيشها النجم محمد ثروت، خلال الفترة الحالية، حيث يشارك فى أكثر على الصعيد الدرامى والسينمائى والمسرحى، من المقرر طرحهم خلال الفترة القليلة المقبلة.

يطل «ثروت» على جمهوره، خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل بوجهين مختلفين، من خلال عملين دراميين ضخمين الاول مسلسل «دايما عامر» أمام النجم مصطفى شعبان، ويناقش صناع العمل مشاكل التعليم في مصر، خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لوضع حلولًا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب.

وحش الرياضيات فى «دايما عامر»

ويجسد «ثروت» خلال الأحداث دور مستر «فايز» وحش الرياضيات، الذى يناقش أحد القضايا الاجتماعية «التعليمية» بطريقة خفيفة «لايت كوميدى»، ويواصل حاليا تصوير المشاهد المتبقية من العمل، بقيادة المخرج مجدى الهواري، ومن المقرر عرض المسلسل عبر شبكات قناتي الحياة و ON.

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وكان «ثروت» قد نشر مجموعة صور من كواليس التصوير، بصحبة زوجته ومديرة أعماله «منى» وأبطال العمل، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه مهنئينه بالشهر الكريم، مؤكدين أنهم فى انتظار عرض المسلسل بفارغ الصبر، خاصة أن «ثروت» معروف بخفة ظله وتقديم الشخصيات المتنوعة بحرفية شديدة فى الأعمال الدرامية التى يقدمها.

أبطال وصناع «دايما عامر»

يشارك في بطولة «دايما عامر» مجموعة كبيرة من الفنانين منهم لبلبة، وميرنا نورالدين، وعمرو عبدالجليل، ونضال الشافعي، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وأحمد الشامي، وسما إبراهيم، أمل رزق، وتأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهوارى.

محمد ثروت فى دايما عامر

محامي فى «فاتن أمل حربي»

أما العمل الثانى، الذى يشارك فى بطولته «ثروت» هو مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة النجمة نيللي كريم، المقرر عرضه حصريًا على شبكة قنوات CBC.

ويجسد «ثروت» خلال الأحداث شخصية محورية «تراچيدى»، لمناقشة قضايا اجتماعية واقعية أسرية، من خلال دور المحامي الخاص بالفنانة نيللي كريم، إذ بتولي جميع القضايا الخاصة بها، وبالأخص فيما يتعلق بزوجها شريف سلامة وحضانة بناتها.

وتدور أحداث المسلسل حول قضية اجتماعية تخص المرأة، حيث تواجه مشكلة في الزواج مرة أخري بعد طلاقها من زوجها والد أبنائها، لتأخذ القضية حالة من الصراع بين المحاكم لكي تأخذ حضانة بناتها، وتعمل أمل موظفة فى الشهر العقاري، والمسلسل يناقش قضية مهمة من قضايا المرأة.

أبطال «فاتن أمل حربي»

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبدالغنى، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.

محمد ثروت فى فاتن أمل حربي

فيلم «نصي الحلو»

وعلى الصعيد السينمائي، يستأنف محمد ثروت، خلال الفترة المقبلة تصوير أحدث أفلامه «نصي الحلو» الذى يشارك فى بطولته أمام النجم رامز جلال، بقيادة المخرج كريم محمود.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى ويشارك خلاله مجموعة كبيرة من الفنانين منهم تارا عماد، ويزو، حمدي المرغني، نسرين طافش وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

مسرحية «يا ألعب يا أغلس»

وكان قد عاد محمد ثروت، من السعودية الاسبوع الماضي، عقب عرض مسرحيته الكوميدية الجديدة "يا ألعب...يا أغلس"، لمدة ٤ أيام على مسرح العلا، بمشاركة الفنانين روجينا، مصطفى خاطر، أحمد رزق، حمدي المرغني، ميريهان حسين، ويزو، وإخراج أشرف زكي.

وتدور أحداث مسرحية "يا ألعب...يا أغلس" في إطار كوميديا اجتماعية غنائية واستعراضية عن قضية ميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يحرض أولاد الأخ على التخلص من ابن عمهم ليتمكنوا من الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.