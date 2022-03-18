الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الأمن القومي العراقى: استهداف قاعدة بلد الجوية يهدف لتقويض قدراتنا

قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي

قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، إن استهداف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين يقوض قدرات العراق في مواجهة تنظيم داعش.
وقال الأعرجي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (السومرية نيوز)، إن "استهداف قاعدة بلد عمل إرهابي يستهدف تقويض قدراتنا في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي".
وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت، أمس، سقوط صواريخ قرب قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، مضيفا أن أعمال العصابات الإرهابية الإجرامية لن تمر دون أن يكون مرتكبوها خلف القضبان وتحت طائلة القانون، حيث أقدمت هذه العصابات التي لا تريد الاستقرار للعراق على إطلاق 4 صواريخ، من جهة قضاء الخالص وسقطت في أماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية التي تضم طائرات عراقية تقاتل الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب ولها دور كبير في حسم العديد من العمليات العسكرية العراقية.

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