الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سيدات زد 2009 يتفوقن فى أولى مواجهات بطولة منطقة الجيزة الودية (صور)

مواجهات بطولة منطقة
مواجهات بطولة منطقة الجيزة الودية

 

نجحت سيدات زد مواليد 2009 في الفوز في أولى مواجهات الفريق أمام كفر سعد بهدفين دون رد، وسجلت أهداف زد اللاعبة ليلى عثمان، كما حققن سيدات زد فوزًا آخر على المحامين بهدفين دون رد، ونجحت ليلى عثمان في تسجيل الهدفين لزد في المباراة التي أقيمت بأحد ملاعب الشيخ زايد.

مواجهات بطولة منطقة الجيزة الودية 

تواجه سيدات زد الجمعة المقبل الموافق 25 مارس البنك الأهلي على أحد ملاعب الشيخ زايد في الـ10:40 صباحًا، وتشهد الدورة منافسة قوية بين الفرق المشاركة لمواليد ٢٠٠٩. 
وعبرت فريدة سالم المدير الفني للفريق عن سعادتها بعد الفوز في أولى مشاركات زد بالبطولة الودية خاصة أنها تعد استعدادًا قويًا للفريق وخطوة كبيرة نحو مشاركة إيجابية وفعالة في بطولة الدوري الموسم المقبل. 
كما هنأ الدكتور أحمد عبدالله المشرف العام على قطاعات كرة القدم بالنادي، سيدات الفريق بعد الفوز اليوم، مؤكدًا أن الفوز نتاج طبيعي لتكليل جهودهن طوال الفترة الماضية، متمنيًا لهن دوام التوفيق والنجاح في الفترة المقبلة. 

مواجهات بطولة منطقة الجيزة الودية 


ويشرف علي البطولة لجنة الكرة النسائية برئاسة دكتورة أمل فهمي وعضوية كابتن شرين العياط وآية عبدالهادي.

مواجهات بطولة منطقة الجيزة الودية 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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