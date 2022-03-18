الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الصين يؤكد لبايدن ضرورة العمل المشترك لضمان إحلال السلام حول العالم

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة إن على الولايات المتحدة والصين العمل سويًا لضمان إحلال السلام حول العالم، مشددًا على ضرورة ألا تلجأ الدول إلى الالتقاء على ساحة المعركة.


وقال شي، خلال محادثة عبر الفيديو مع نظيره الأمريكي، جوزيف بايدن، إن الاتجاه السائد نحو السلام والتنمية يواجه تحديات خطيرة، وإن العالم ليس هادئًا أو مستقرًا، مضيفًا: "الأزمة الأوكرانية ليس شيئًا نَوَد رؤيته"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
وتابع الرئيس الصيني أن الأحداث الجارية تُظهر مجددًا أن الدول لا ينبغي أن تصل إلى نقطة الالتقاء على ساحة المعركة، مشيرًا إلى أن النزاعات والمواجهات ليست في صالح أحد، وأن المجتمع الدولي يجب أن يثمّن السلم والأمن أكثر من أي شيء آخر.
وتابع الرئيس الصيني: "كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكأكبر اقتصادين في العالم، لا يجب علينا فقط توجيه العلاقات الصينية-الأمريكية للأمام فقط على المسار الصحيح، ولكن أيضًا تحمُّل نصيبنا من المسئوليات الدولية والعمل لصالح السلام والهدوء العالمي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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