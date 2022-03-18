الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا والبوسنة تبحثان تداعيات الأزمة الأوكرانية على استقرار أوروبا

كارل نيهمر
كارل نيهمر

بحث المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الجمعة، مع نظيره البوسني زوران تيجلتيجا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتداعيات الأزمة في أوكرانيا على استقرار أوروبا.


وقالت المستشارية النمساوية - في بيان - إن المستشار نيهمر أكد أنه قبل 30 عامًا اعترفت النمسا باستقلال البوسنة والهرسك ولن يتغير شيء في هذا الالتزام.
وذكر البيان أن علاقة صداقة قوية تربط البوسنة والهرسك والنمسا، حيث ستكون النمسا هي الجسر لتسهيل عضوية البوسنة والهرسك في الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن المستشار النمساوي يقوم حاليًا بجولة في دول غرب البلقان شملت صربيا وسوف تختتم بزيارة إلى كوسوفو، وتركز على تأثيرات الأزمة الأوكرانية على دول غرب البلقان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022 وأبريل ومايو

طرح 13 كشكا لذوي الهمم بالعاشر من رمضان.. التفاصيل والشروط

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم

مصرع طفل صدمته سيارة بالصالحية الجديدة بالشرقية

سيدات زد 2009 يتفوقن فى أولى مواجهات بطولة منطقة الجيزة الودية (صور)

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب

إسرائيل: بث خطاب الرئيس الأوكرانى أمام الكنيست فى أحد ميادين تل أبيب