حاكم فيينا: النمسا ستكون خالية من انبعاثات الكربون بحلول 2040

أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الجمعة، أن العاصمة فيينا ستكون خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040.

وقال ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا - في تصريحات اليوم - إن في العام الماضي وحده تم استثمار 503 ملايين يورو في مجال النقل العام الخالي من الانبعاثات وذلك على نحو أكثر من أي وقت مضى، موضحًا أن تغير المناخ يعد أحد أهم تحديات عصرنا ويجب اتخاذ خطوات كبيرة لتسريع وتيرة سياسات حماية المناخ.

وشدد لودفيج، على أهمية زيادة الاستثمار في وسائل النقل الحديث والصديق للمناخ، مشيرًا إلى أنه يجري الاستثمار في توسعة وسائل النقل العام الصديق للبيئة على نحو يمثل 3 أضعاف الاستثمار في بقية مشروعات البنية الأساسية وبناء الطرق وصيانتها.