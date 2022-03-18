الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين وماكرون يبحثان الأوضاع في أوكرانيا ومفاوضات موسكو وكييف

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الأوضاع في أوكرانيا، والمفاوضات الجارية بين موسكو وكييف.

وجاء في بيان الكرملين حول هذا الشأن، وفقا لوكالة روسية: "بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث واصلا تبادل الآراء حول الأوضاع في أوكرانيا، كما بحثا الوضع في المفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا.

في هذا السياق، تم تحديد النهج الرئيسي للجانب الروسي لتطوير الاتفاقات المحتملة".

وأكد الرئيس الروسي مرة أخرى، أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، تبذل القوات المسلحة الروسية كل ما في وسعها لإنقاذ حياة المدنيين، بما في ذلك من خلال تنظيم ممرات إنسانية لإجلائهم بأمان.

ولفت بوتين في الاتصال إلى جرائم الحرب العديدة التي ترتكبها يوميا القوات الأوكرانية والقوميين، ولا سيما القصف الصاروخي والمدفعي المكثف لمدن دونباس.

واتفق الرئيسان على البقاء على اتصال، بحسب الكرملين.

روسيا فرنسا ماكلاون بوتين أوكرانيا

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وائل لطفي

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