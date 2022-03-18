الإسرائيليون لا يمنحونك دائمًا إجابات كاملة أو قاطعة، دائمًا هناك «ولكن» فى العبارة، دائمًا هناك شىء غامض تحتاج لإيضاحه لاحقًا، دائمًا هناك باب لم يُغلق بعد، فى الجيش الإسرائيلى يسمونه «هامش المناورة»، وأنا أسميه «خط الرجعة».

قبل أسابيع كنا نتحدث عن الحياد الإسرائيلى حيال الحرب فى أوكرانيا، وكان يصعب التقاط مواقف مُنتقدة لروسيا، يومًا بعد يوم، التفت الشرنقة حول رقبة تل أبيب، وباتت كل حركة تزيد هذا الالتفاف، وأصبح من الصعب التملص، والحياد الذى كان حنكة فى حينه أصبح سببًا للانتقاد؛ العالم أراد من الجميع مواقف واضحة، التأرجح فى المنطقة الرمادية ليس مُجديًا، العالم يُعاد تقسيمه، ومن الضرورى أن يُعلن كلٌ عن موقعه.

بعد أيام اختارت إسرائيل «الغرب»، وأصبح واضحًا للعيان إلى أى جانب من المتراس تنتمى، وهذه المرة كانت «ولكن» هى مسألة العقوبات على روسيا والانضمام الإسرائيلى لها.

وإليكم هذه المتاهة:

دعت وكيلة وزير الخارجية الأمريكى، فيكتوريا نولاند، إسرائيل للانضمام إلى العقوبات الغربية، وحذرت الولايات المتحدة إسرائيل من تلقى «أموال قذرة» من روسيا، ودعت تل أبيب للانضمام إلى العقوبات الغربية لمعاقبة الكرملين على غزو أوكرانيا.

ثم تعهّد وزير الخارجية الإسرائيلى، يائير لابيد، بعدم السماح لموسكو والأوليغارش الروس بالالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليهم بعد غزو أوكرانيا، وقال لابيد فى سلوفاكيا: «إسرائيل لن تكون قناة للالتفاف على العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على روسيا».

قبل أيام من تصريح «لابيد» أقلعت ١٤ طائرة خاصة من روسيا وهبطت فى مطار بن جوريون، وأفادت تقارير محلية بأن هذه الطائرات تحمل بعض الأثرياء الروس، الذين يبحثون عن طرق للالتفاف على العقوبات المفروضة على بلادهم عقب الهجوم.

ما لا يقل عن سبع طائرات خاصة مستأجرة من شركة تأجير طائرات فى أوروبا، انطلقت من تركيا، ومنها إلى موسكو وسانت بطرسبرج، ثم إلى تل أبيب.

والتفسير هو أنهم «الأوليغارش الروس» تجنبوا استخدام طائراتهم الخاصة للتمويه، وربما لأن إسرائيل منعت بشكل قاطع هبوط طائراتهم الرسمية، لكنها قبلت بطائراتهم المُستأجرة، أليس هذا التفافًا؟

أحد أبرز هؤلاء «الأوليغارش» الذين هبطوا فى «بن جوريون»، هو رجل الأعمال الروسى- الإسرائيلى «رومان إبراموفيتش»، المقرب من بوتين ومالك نادى تشيلسى الإنجليزى لكرة القدم، الذى فرضُت عليه عقوبات من قبل المملكة المتحدة وكندا، وكان المركز العالمى لإحياء ذكرى المحرقة النازية «ياد فاشيم» قد علق علاقاته مع الملياردير الذى كان أحد مانحيه الرئيسيين.

يمتلك «إبراموفيتش» ما يزيد على ثلاثة عقارات فى إسرائيل– فندق فى حى «نيفى تسيديك» فى تل أبيب اشتراه من يارون فارسانو، زوج الممثلة غال غادوت، وعقار فى مدينة هرتسليا بضواحى تل أبيب، وخمسة عقارات فى تل أبيب على شاطئ البحر، ومبنى إدارى مكون من خمسة طوابق- كما أنه يستثمر فى عدد من الشركات الناشئة الإسرائيلية، هكذا يبدو لماذا تلتف إسرائيل على العقوبات، مع حقيقة أنه قبل كل شىء رجل إسرائيلى.

فى سياق الالتفاف، قدمت إسرائيل مساعدات إنسانية لأوكرانيا، بما فى ذلك معدات طبية ومولدات كهربائية لمستشفى، ولكنها رفضت إرسال معدات عسكرية، بما فى ذلك معدات دفاعية مثل السترات الواقية من الرصاص والخوذات.

حاولت إسرائيل السير على خيط رفيع بين كييف وموسكو، وسعت إلى استخدام علاقاتها مع البلدين للتوسط بينهما، سافر بينيت إلى موسكو للقاء بوتين، ليصبح أول زعيم أجنبى يجلس مع الرئيس الروسى منذ بدء الغزو الروسى، وتحدث إلى زيلينسكى قبل وبعد الاجتماع.

هناك من فسر الرغبة الإسرائيلية فى التوسط- دون وجود فرص حقيقية للنجاح- بأنها محاولة التفاف جديدة، حتى تخرج إسرائيل من مكانة الخصم أمام روسيا، إلى مكانة طرف يريد حل النزاع.