الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات البريطانية تلغى رخصة البث الخاصة بقناة «روسيا اليوم»

قناة روسيا اليوم
قناة "روسيا اليوم

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم"، اليوم الجمعة، إلغاء ترخيص بث قناة "روسيا اليوم" في المملكة المتحدة، وتنفيذ القرار بشكل فوري.
وذكرت "أوفكوم"، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن قرارها يأتي بناء على اعتبار أن الجهة المرخَّص لها "ANO TV Novosti" غير لائقة أو ملائمة لحمل رخصة بث في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي بعدما فتحت الهيئة "29 تحقيقا في الحياد الواجب لقناة روسيا اليوم وتغطيتها للأحداث الجارية" فيما يرتبط بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضاف البيان: "نعتبر أن حجم وربما خطورة طبيعة القضايا التي أثيرت بشأن القناة خلال فترة قصيرة كتلك مثار قلق كبير - خاصة بالنظر إلى تاريخ روسيا اليوم مع الذي شهد تغريمها بـ200 ألف جنيه استرليني لانتهاكات للحياد الواجب".
فيما أوضح البيان أن "أوفكوم" فتحت تحقيقا منفصلا لتحديد ما إذا كانت "ANO TV Novosti" لائقة وملائمة لاستعادة رخصة البث الخاصة بـ"روسيا اليوم".
من ناحية أخرى، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن سبب انتهاء بث كلمة بوتين فجأة في حفل "ربيع القرم" في ملعب لوجنيكي، اليوم الجمعة، يرجع إلى عطل فني على الخادم.
وقال بيسكوف للصحفيين: " لقد نجم هذا الأمر عن عطل فني في الخادم"، ووعد بأن خطاب الرئيس الروسي سيعاد بثه كاملا.
وكان بث كلمة الرئيس الروسي في ملعب لوجنيكي اليوم بمناسبة الذكرى الثامنة لضم القرم لروسيا قد قُطع بشكل مفاجئ وغريب بعد دقائق معدودات من بداية إلقائها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022 وأبريل ومايو

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم

طارق النبراوى نقيب المهندسين الجديد: الإصلاح هدفى الأول (حوار)

كاظم الساهر يعلن وفاة زوجته الأولى

«شبورة وبرودة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب

إسرائيل: بث خطاب الرئيس الأوكرانى أمام الكنيست فى أحد ميادين تل أبيب