التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

استقبل الاقتصاد العالمى العام ٢٠٢٢ وهو فى وضع أضعف مما كان متوقعًا له من قبل المؤسسات الدولية، فمع انتشار وباء متحور كوفيد- ١٩ «أوميكرون» أصيب الاقتصاد العالمى فى مقتل، وعادت الدول إلى نفس التقليد الاقتصادى القديم وهو استمرار فرض القيود على الحركة فى السوق، التى من المفترض أن تترك للتفاعل وقوانين التنافس، وأدى تصاعد أسعار الطاقة والتراجع فى سلاسل الإمداد إلى ارتفاع التضخم واتساع نطاقه عن المستويات التى كانت متوقعة، لا سيما فى الولايات المتحدة، فضلًا عن كثير من اقتصادات الدول الناشئة والنامية.

وعلى الرغم من هذا الارتباك استمرت محاولات التعافى والعودة إلى الوضع الاقتصادى السابق، سواء من خلال التيسير النقدى وضخ الأموال أو غيرهما من السياسات للحد من تداعيات الوباء.. العالم اليوم فى مفترق طرق، فقد جاءت الحرب الروسية- الأوكرانية فى وضع الاختلال، مما جعل الاقتصاد العالمى يتكبد خسائر فادحة لم تتوقف حتى الآن.

وبلغ حجم الخسارة أكثر من ٤٠٠ مليار دولار فى أيام معدودة، ومن المتوقع بنهاية العام أن تصل الخسائر إلى تريليون دولار تقريبًا، هذه الخسائر ستسهم فى زيادة التضخم العالمى بنسبة تصل إلى ٣٪ تقريبًا عما كان متوقعًا، كما تشير التوقعات إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمى بأكثر من ٠.٥٪.. يزداد التضخم وبشكل متسارع عكس ما كانت تتوقعه البنوك المركزية، وأصبحت هذه المشكلة محل نقاشات واضعى السياسات النقدية فى العالم كله، فبلغت معدلات التضخم فى نهاية عام ٢٠٢١ حوالى ٥٪ فى بعض الدول المتقدمة، لم تشهدها هذه الدول منذ أكثر من عقدين، بل وصلت فى بعض الدول إلى أكثر من ٧٪ كالولايات المتحدة الأمريكية التى لم تصل هى الأخرى لهذا المعدل منذ ٤٠ عامًا، وبالطبع لا تقتصر هذه الارتفاعات على الدول المتقدمة، فقد أصابت العلة أيضًا اقتصادات الدول النامية والناشئة، التى ارتفعت فيها معدلات التضخم أيضًا إلى أكثر من ٥٪، فتلك الدول تستورد التضخم كما تستورد السلع والخدمات، تبعًا لقوانين الاعتماد المتبادل حتى ولو كان غير متكافئ لا يمكن استغناء أى طرف فيه عن الآخر.

فى سبعينيات القرن الماضى واجه الاقتصاد العالمى معدلات تضخم مرتفعة، فقامت البنوك المركزية الرئيسية فى العالم بإجراءات محددة، كان من أهمها التحكم فى معدلات التضخم عن طريق التحكم فى سعر الفائدة، وقد ساعدت هذه السياسة فى تحقيق نتائج لا بأس بها فى السيطرة على التضخم والحد من النتائج السلبية له.. والآن فى هذه الوضعية المرتبكة سريعة التغير يحاول مسئولو البنوك المركزية فى اقتصادات الدول الحيلولة دون الوصول إلى ما وصلت إليه السبعينيات من تضخم وركود.. وقد أعلن، أمس الأول، البنك الفيدرالى عن رفع سعر الفائدة بـ٠.٢٥ نقطة، وهى نسبة ليست بقليلة بالنسبة للاقتصاد الأمريكى، كما أعلن عن أنه سيستمر فى رفع سعر الفائدة فى الفترات المقبلة تبعًا للتغيرات، وهذا الإجراء يعد بمثابة مؤشر يقرر من خلاله كثير من البنوك المركزية فى الدول المختلفة ما سوف يتخذه من قرارات فى الفترة المقبلة، والتى بالتبعية أغلبها سيرفع من سعر الفائدة، وهذا يعنى تراجعًا للاقتراض، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، أى تراجع حجم الاستثمارات، وهو ما يؤدى إلى خفض الإنفاق وتراجع الطلب على السلع، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات والمنشآت وتأجيل خططها التوسعية، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، وفى النهاية تراجع معدلات النمو، وبالطبع ستتأثر أسواق الدول النامية والناشئة برفع أسعار الفائدة، ذلك أن قرار البنك الفيدرالى الأمريكى يمثل أحد عوامل الضغط على راسمى السياسات النقدية فى هذه الدول، انطلاقًا من أن الدولار هو عملة الصرف الرئيسية فى السوق العالمية، وهذا وضع سيجعل أسواق الدول النامية والناشئة تواجه ضغوطًا فى الفترة المقبلة، فقد تخرج منها بعض الأموال الساخنة ويحدث تراجع فى استثمارات أدوات الدين، وبخاصة أن عملات هذه الدول مرتبطة بالدولار، بالإضافة إلى أن هذه الوضعية سينتج عنها انخفاض العوائد فى الدول الناشئة والنامية وانتقال الاستثمار إلى اقتصادات أقوى، وبالطبع سينعكس ذلك بالسلب على الدول التى تعتمد بشكل أساسى لتمويل عجز الميزان التجارى على تدفقات رءوس الأموال الأجنبية فى أدوات الدين، مما يعنى أن بعض الدول مضطرة إلى رفع سعر الفائدة فى بنوكها المركزية، وهو ما قد يؤثر على هذه الدول ويحدث فيها ركودًا تضخميًا نتيجة تراجع القوة الشرائية مع استمرار الارتفاع فى الأسعار، الأمر الذى سيجعل موجة التضخم أعلى وأطول أمدًا فى الكثير من الدول عن دول أخرى.