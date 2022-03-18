الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على زيارة «ممشى أهل مصر» بعد افتتاحه

ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر

افتتحت المرحلة الأولى من مشروع «ممشى أهل مصر»، التى تمتد من كوبرى إمبابة حتى كوبرى ١٥ مايو، وتطل على منطقة الزمالك، ضمن المشروع المقرر أن ينتهى بالكامل فى ٣٠ يونيو المقبل، وسط إقبال كبير من المواطنين فى أول أيام الافتتاح.

وقال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الممشى يضم أماكن للجلوس وطريقًا مخصصًا للدراجات الهوائية وعددًا من المحال، مضيفًا: «أى مواطن يستطيع الدخول دون دفع أى رسوم، وهناك شركة تتولى تنظيف وصيانة وإدارة الممشى وسلسلة المحال التجارية والخدمية».

وبحسب المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، تأتى فكرة إقامة مشروع «ممشى أهل مصر» فى القاهرة والكثير من المحافظات، فى إطار رؤية «مصر ٢٠٣٠»، ومن أهم أهدافها زيادة حق الفرد من المسطحات الخضراء، والتنزه فى المناطق المفتوحة فى مختلف المحافظات وجميع المدن الجديدة.

وأضاف «ممدوح» أن مشروع الممشى يستهدف تطوير ضفاف نهر النيل، من حلوان جنوبًا إلى شبرا الخيمة شمالًا، وكذلك من الاتجاهين بمحافظتى القاهرة والجيزة، بطول ما يقرب من ٥٢ كم، طبقًا لدراسات بيئية أسهمت وزارة البيئة فى إعدادها.

يأتى الافتتاح فى إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة الهادفة لتحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والمفتوحة، وجعلها مناطق جذب سياحى، وتجميل الواجهة النيلية، دعمًا لمشروعات التنمية السياحية والاستثمار فى إقامة مراسى ومسارح ومطاعم وكافتيريات عائمة وخدمات ومنافذ بيع، وتشجيع بعض الرياضات مثل ركوب الدراجات والتجديف.

«ممشى أهل مصر» عبارة عن مشروع جديد يتوج جمال ضفاف النيل، ويثرى تاريخه الخالد، هو الأول من نوعه كممشى عام يطل على نهر النيل ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة.

وجرى التشغيل التجريبى للممشى فى ٢٠٢١، وضمت المرحلة الأولى مساحات خضراء ومطعمًا عائمًا وممشى موازيًا و١٩ مبنى جرى تقسيمها إلى ٦٢ محلًا و٥ كافتيريات و٥ مطاعم و٣ مدرجات، تصل سعتها إلى أكثر من ١٠٠٠ شخص، فضلًا عن مسرح يتسع لـ٧٧٢ فردًا و٣ جراجات تسع حتى ١٨٠ سيارة.

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وائل لطفي

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