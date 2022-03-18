الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يحظر على الروس شراء أسهم فى شركات أجنبية دون إذن البنك المركزى

بوتين
بوتين

حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على المواطنين والشركات الروسية شراء أسهم في الشركات الأجنبية دون الحصول على إذن من البنك المركزي، وذلك حتى نهاية هذا العام.


وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسي وقع مرسومًا، اليوم الجمعة، ينص على سريان هذا الحظر حتى 31 ديسمبر 2022.
 

وكان الرئيس الروسي أصدر مؤخرًا، على خلفية العقوبات الاقتصادية الغربية القاسية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عدة مراسيم للحفاظ على الاقتصاد الروسي.
 

ومن بين هذه القرارات الرئاسية، المرسوم الصادر في الأول من مارس، بعد نحو أسبوع من إطلاق العملية العسكرية الهادفة إلى حماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والذي نص على حظر خروج العملات الأجنبية، التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار.


كما أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن أن الحكومة تُعِد مرسومًا للحد من سحب الاستثمارات الأجنبية وكانت شركات دولية كبرى أعلنت مؤخرًا عن تعليق نشاطاتها في روسيا وبيع حصصها في الشركات الروسية وعدم ضخ استثمارات جديدة في البلاد.


وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع مجلس الأمن الروسي سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.


وأوضح بيسكوف، حسبما نقلت قناة روسية، أن الرئيس بحث خلال الجلسة، الوضع الدولي الحالي، وتم تبادل الآراء فيما يخص العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مضيفًا أن الرئيس بوتين أطلع المشاركين في الجلسة بمحتوى اتصالاته الدولية العديدة.


وفي السياق، أكد بيسكوف أن المواطنين الروس ليسوا مضطرين للهرع إلى المحلات من أجل شراء وتخزين منتجات العناية الشخصية والمواد الغذائية، لافتًا إلى أن كل السلع متوفرة وليس هناك حاجة للتخزين.

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وائل لطفي

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