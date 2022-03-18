«سوس»: المنتدى البرلماني الثاني لمستقبل وطن خطوة في تاريخ الحياة السياسية

قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، إن المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، يمثل خطوة هامة في تاريخ الحياة الحزبية والسياسية في مصر، ويعد خطوة تعزز أوجه التعاون بين الحزب وكافة الأحزاب الأخرى داخل البرلمان.



وأوضح «سوس»، أثناء مشاركته في منتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، أن المنتدى يهدف إلى فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان، حول القضايا التي تهم المواطنين، بمشاركة عدد من الوزراء في المنتدى الذي تستمر فاعلياته لمدة 4 أيام.



وذكر عضو مجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن دائما يقدم الدعم لنوابه وحريص على حل مشاكل دوائرهم وتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين، موجها الشكر إلى النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، الذي فتح المجال أمام كل النواب للمشاركة الفعالة والإيجابية في المنتدى البرلماني، ومنحهم فرصة للتواصل مع الحكومة وإبداء آرائهم البناءة والفعالة في عدد من القضايا الوطنية.

يذكر أن أولى فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، كانت قد انطلقت الأربعاء الأربعاء الماضي، وتستهدف فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان، حول القضايا التي تهم المواطنين.

ويشارك في فعاليات المؤتمر والذي يعقد على مدار أربعة أيام عدد من وزراء الحكومة، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعقدت أولى ندواته تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور المهندس أشرف رشاد أمين عام مستقبل وطن وممثل الأغلبية، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب طارق نصير الامين العام لحزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" من مختلف الكيانات والأحزاب السياسية المتواجدة تحت قبة البرلمان.