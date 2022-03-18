الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب وإصابة والده فى انهيار سقف عقار بالإسكندرية

سقف عقار
سقف عقار

لقي شاب مصرعه وأُصيب والده، إثر انهيار داخلي لسقف غرفة بأحد العقارات المكونة من 9 طوابق بشارع الجميزة، من شارع مستشفى النزهة الحضرة التابع لحي وسط، في محافظة الإسكندرية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بوقوع انهيار داخلي بأحد العقارات بمنطقة الحضرة ووجود حالة وفاة وإصابة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة باب شرقي، إلى موقع الحادث، وتبين صحة البلاغ، وأن الحادث أسفر عن انهيار سقف حجرة من شارع الجميزة بوسط الإسكندرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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