الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات فى مصرع شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة بالغربية

مشاجرة
مشاجرة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح طعنية فى مشاجرة شهدتها قرية كفر كلا الباب بمدينة السنطة في محافظة الغربية بسبب "كوم زبالة"، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد أحمد الخولي، مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كفر كلا الباب ومقتل شاب وإصابة آخر.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين مقتل "يونس.أ.ال" وإصابة آخر يدعى "مصطفى. م" بجرح طعني وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وتبين من الفحص المبدئي للواقعة نشوب مشاجرة بين القتيل والمصاب بسبب "كوم زبالة".

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث وندب خبراء الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي لبيان سبب الوفاة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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