الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاستخبارات العراقية تضبط قاعدة صواريخ وعبوات ناسفة فى الأنبار

الاستخبارات العسكرية
الاستخبارات العسكرية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، اليوم الجمعة، عن ضبط قاعدة صواريخ وعبوات ناسفة جنوبي مدينة القائم بمحافظة الأنبار غربي البلاد.


وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إنه "بعملية نوعية استباقية نفذت بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة، أسفرت عن الوصول إلى مخبأ يضم حزامًا ناسفًا، وقاعدة لإطلاق صواريخ كاتيوشا، و1500 إطلاقة عتاد، وعبوات ناسفة، و4 صواريخ، في منطقة أم الضايع بصحراء الشامية جنوب قضاء القائم بالأنبار".


وأضاف البيان أن قوة الجهد الهندسي المرافق للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيًا.

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