الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 222 بالعاصمة الأوكرانية كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية

أعلن مجلس العاصمة الأوكرانية "كييف" أن إجمالي عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم بالمدينة منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أسابيع وصل إلى 222 شخصًا.
وقال المجلس المحلي- في منشور بموقع التواصل الاجتماعي أوردته اليوم الجمعة- إن من بين الضحايا القتلى، 60 مدنيًا، وأربعة أطفال، كما لقي أكثر من 160 عسكريًا ومحاربًا أوكرانيًا مصرعهم بالمدينة، فيما أصيب 889 شخصًا بجروح، من بينهم 241 مدنيًا و18 طفلًا، كما أن القصف تسبب في إلحاق أضرار بـ36 مبنى سكنيًا، و6 مدارس، و4 روضات أطفال.

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البابا المصرى

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