مديرية التحرير تحتفل بذكرى تأسيسها بحضور محافظ البحيرة ونخبة من السياسيين والإعلاميين

تحتفل مديرية التحرير بمحافظة البحيرة غداً السبت، بذكرى تأسيسها، بحضور محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة، والإعلامي نشأت الديهي، وعبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعضو مجلس النواب والكاتب الصحفي مصطفى بكرى والكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وعضو مجلس النواب فريدة الشوباشي.

وكان قد تم تأسيس مديرية التحرير كمشروع عملاق لاستصلاح آلاف الفدادين، وإنشاء مجمعات عمرانية كبرى.

وتم تدشين المشروع بشكل فعلي في ٢٠ مارس ١٩٥٤ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ، لإقامة مشروعات عملاقة لتحويل ظهير محافظة البحيرة لمجتمعات جديدة ذات طابع ريفي وعمراني لاستقبال آلاف الأسر المصرية، التي اكتظ بها الوادي القديم.

نجح المشروع في استصلاح آلاف الأفدنة، وزيادة الإنتاج الزراعي في مصر.