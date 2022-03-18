الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مديرية التحرير تحتفل بذكرى تأسيسها بحضور محافظ البحيرة ونخبة من السياسيين والإعلاميين

اللواء هشام أمنة
اللواء هشام أمنة

تحتفل مديرية التحرير بمحافظة البحيرة غداً السبت، بذكرى تأسيسها، بحضور  محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة، والإعلامي نشأت الديهي، وعبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعضو مجلس النواب والكاتب الصحفي مصطفى بكرى  والكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وعضو مجلس النواب فريدة الشوباشي.

وكان قد تم تأسيس مديرية التحرير  كمشروع عملاق لاستصلاح آلاف الفدادين، وإنشاء مجمعات عمرانية كبرى.

وتم تدشين المشروع  بشكل فعلي في ٢٠ مارس ١٩٥٤ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ، لإقامة مشروعات عملاقة لتحويل ظهير محافظة البحيرة لمجتمعات جديدة  ذات طابع ريفي وعمراني لاستقبال آلاف الأسر المصرية، التي اكتظ بها الوادي القديم.

نجح المشروع في استصلاح آلاف الأفدنة، وزيادة الإنتاج الزراعي في مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم

حافز توريد القمح.. أهم قرارات الحكومة خلال أسبوع

«شبورة وبرودة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن ملابس بشبرا الخيمة

«الباز»: «يناير قلبت الموازين وجعلت الصغير كبيرًا»

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

صور

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب

إسرائيل: بث خطاب الرئيس الأوكرانى أمام الكنيست فى أحد ميادين تل أبيب