انقطاع البث التليفزيونى بشكل مفاجئ خلال كلمة بوتين

قال الكرملين، يوم الجمعة، إن مشكلة فنية كانت وراء الانقطاع المفاجئ في بث كلمة للرئيس فلاديمير بوتين في ملعب لوجنيكي المزدحم في موسكو بمناسبة الذكرى الثامنة لضم شبه جزيرة القرم.

كان التليفزيون الرسمي قد قطع فجأة بث خطاب بوتين، الذي كان يشيد فيه بما تصفه روسيا بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وبشجاعة الجنود الروس، وبدأ في إذاعة أغان وطنية يتم عرضها في هذا الحدث بدلا من ذلك.

وأذاع التليفزيون بعد ذلك الخطاب كاملا، والذي انتهى بعد لحظات من مغادرة بوتين المسرح، في حين كان آلاف الحضور يلوحون بالعلم الروسي في الاستاد الذي تبلغ سعته 80 ألف شخص.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن مشكلة فنية في أحد أجهزة الخوادم تسببت في انقطاع البث.