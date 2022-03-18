اندلع حريق بغرفة المحولات الكهربائية بمستشفيات أسيوط الجامعية، منذ قليل، وتحاول قوات الحماية المدنية بالمحافظة السيطرة على الحريق.

كان قد تلقى اللواء عمرو السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعي يفيد اشتعال النيران بغرفة المحولات بالمستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الشرطة ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، وعدد من قيادات الجامعة ومديرو المستشفيات إلى موقع البلاغ.

هذا وقد فرضت قوات الحماية المدنية كردونا بالمنطقة، وقامت بالتعامل مع الحريق وإخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.

فيما توجه الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، برفقة الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف، مدير المستشفى العصبية والنفسية، وعدد من القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية وقيادات العمل الطبى والأمني والإداري بالجامعة إلى مستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي، وكشف أن الحريق محدود بغرفة محولات الكهرباء.

وأكد الدكتور طارق الجمال أنه تمت السيطرة على الحريق ولا خطورة على صحة وسلامة المرضى، حيث إن الحريق بعيد عن غرف المرضى والعناية المركزة، وأن شحن البطاريات كاف لتشغيل العنايات المركزة خلال الساعات القادمة، واستكمال سير الخدمة الطبية على نحو طبيعي.

وأكد الدكتور علاء عطية، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الحريق محدود وتحت السيطرة، ويقع فى غرفة المحولات الكهربائية وهى غرفة مغلقة بمبنى المستشفى الجامعي الرئيسي وبعيد عن الأقسام الطبية وأماكن تواجد المرضى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إن العمل بالمستشفيات الجامعية يسير على قدم وساق دون التأخر أو تعطل تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وأنه فور حدوث الحريق تم تشغيل الطاقة البديلة لتوفير الخدمة الطبية اللازمة للمرضى دون التأثير عليهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق.