الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تبحث مع الاتحاد الأوروبى حزمة خامسة من العقوبات على روسيا

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، عن أن بلاده عقدت محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعداد حزمة جديدة خامسة من العقوبات على روسيا.


وأضاف كوليبا، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أنه ناقش مع رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن يستمر الضغط في التصاعد طالما هناك حاجة إلى ذلك بغرض وقف ما وصفه بـ"الهمجية الروسية".


وأشار إلى أنهما تحدثا أيضًا من خلال الإجراءات لمد يد العون للاجئين الأوكرانيين الفارين إلى الاتحاد الأوروبي.


وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا في الـ 9 من شهر مارس الجاري، والتي تضمنت استهداف 160 فردًا روسيًا وسياسيًا وثلاثة بنوك بيلاروسية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم

«شبورة وبرودة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

سعر طن الحديد اليوم الجمعة 18-3-2022

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب

إسرائيل: بث خطاب الرئيس الأوكرانى أمام الكنيست فى أحد ميادين تل أبيب

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس