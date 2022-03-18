أوكرانيا تبحث مع الاتحاد الأوروبى حزمة خامسة من العقوبات على روسيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، عن أن بلاده عقدت محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعداد حزمة جديدة خامسة من العقوبات على روسيا.



وأضاف كوليبا، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أنه ناقش مع رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن يستمر الضغط في التصاعد طالما هناك حاجة إلى ذلك بغرض وقف ما وصفه بـ"الهمجية الروسية".



وأشار إلى أنهما تحدثا أيضًا من خلال الإجراءات لمد يد العون للاجئين الأوكرانيين الفارين إلى الاتحاد الأوروبي.



وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا في الـ 9 من شهر مارس الجاري، والتي تضمنت استهداف 160 فردًا روسيًا وسياسيًا وثلاثة بنوك بيلاروسية.